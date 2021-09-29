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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет подписать защитника сборной Германии

29 Сентября 2021 • 10:34 Комментировать

Защитник сборной Германии и менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. По сообщениям Goal.com, предложить контракт 27-летнему футболисту готов «Ливерпуль», подыскивающий усиление в оборонительную линию.

Ранее об интересе к Гинтеру заявили лондонский «Тоттенхэм», мюнхенская «Бавария» и топ-клубы Ла Лиги.

Трудовое соглашение Маттиаса с гладбахцами рассчитано до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Гинтер сыграл пять матчей. В составе «Боруссии» защитник выступает с июля 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Маттиас Гинтер
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