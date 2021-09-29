Кунде: «Челси» уже в прошлом»

Фланговый защитник «Севильи» Жюль Кунде высказался о срыве перехода в лондонский «Челси» в период летнего трансферного окна. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Трансфер в «Челси»? Это уже в прошлом. Сейчас я сконцентрирован на «Севилье». Команде нужен я, а мне нужна команда. Мне нравится играть за андалусийцев. Думаю, мне по силам повести этот сезон лучше, чем предыдущий», - приводит слова французского футболиста Lequipe.

Ранее стало известно, что «Челси» предпочел сосредоточить свое внимание на трансфере защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.