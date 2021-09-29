«Тоттенхэм» начал новый чемпионат Англии с трёх побед, но далее друг за другом последовали поражения в трёх лондонских дерби – от «Кристал Пэлас», «Челси» и «Арсенала». Как следствие, «шпоры» откатились в среднюю часть турнирной таблицы.

Журналист Данкан Каслс в последнем выпуске подкаста The Transfer Window рассказал о том, что в «Тоттенхэме» уже рассматривают возможность тренерской перестановки. Отмечается, что некоторые футболисты команды жалуются на характер Эшпириту и стиль его игры.

Впереди у «Тоттенхэма» матчи против «Муры» (Лига конференций) и «Астон Виллы» (чемпионат Англии).