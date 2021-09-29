Марсело Бьелса испытывает огромные кадровые проблемы во главе «Лидса» - команда осталась практически без центральных защитников после ряда дисквалификаций и повреждений.

Впрочем, наставник нашел одно из потенциальных решений этой проблемы. По информации итальянского издания Calciomercato, в «Лидс» на правах свободного агента перейдет камерунец Николас Нкулу, последним клубом которого был «Торино».

Сообщается, что 31-летний футболист сам горит желанием снова попробовать свои силы на высочайшем уровне, а именно в английской Премьер-лиге. К слову, срок действия контракта Нкулу с «Торино» истек еще в июне этого года.