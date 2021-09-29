Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 241 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бьелса хочет пригласить в «Лидс» Нкулу слухи

29 Сентября 2021 • 00:00 Комментировать
Лидс
...
Уотфорд
02.10 17:00

Марсело Бьелса испытывает огромные кадровые проблемы во главе «Лидса» - команда осталась практически без центральных защитников после ряда дисквалификаций и повреждений.

Впрочем, наставник нашел одно из потенциальных решений этой проблемы. По информации итальянского издания Calciomercato, в «Лидс» на правах свободного агента перейдет камерунец Николас Нкулу, последним клубом которого был «Торино».

Сообщается, что 31-летний футболист сам горит желанием снова попробовать свои силы на высочайшем уровне, а именно в английской Премьер-лиге. К слову, срок действия контракта Нкулу с «Торино» истек еще в июне  этого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса Николас Нкулу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
00:00 · Англия. Премьер-лига
Бьелса хочет пригласить в «Лидс» Нкулу слухи
28 Сентября
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо похвалил Роналду за то, что тот отдал право пробить пенальти Фернандешу 1
23:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ливерпуля» просматривают вингера «Вильярреала» слухи
23:01 · Англия. Премьер-лига
Кьеллини: Хочу, чтобы Жоржиньо выиграл «Золотой мяч»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Варан: «МЮ» на верном пути, у нас огромный потенциал»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Журналист опроверг слухи о возможном обмене Сане на Пулишича слухи
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр пропустит несколько недель
18:14 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссия» не потянет трансфер Марсьяля слухи
18:10 · Англия. Премьер-лига
​В Англии флеш-интервью перенесут в закрытые помещения – всё из-за фанатов «Арсенала»
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется игроком «Брюгге»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Джака пропустит два месяца
17:08 · Англия. Премьер-лига
​Канте заболел коронавирусом
16:34 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет воссоединиться с Ндомбеле в «Роме»
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Льорис: «Эшпириту нужно время в «Тоттенхэме»
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется полузащитником «Лидса»
Все новости
Рекомендуем