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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Боруссия» не потянет трансфер Марсьяля слухи

28 Сентября 2021 • 18:14 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» понимает, что удержать Эрлинга Холанна следующим летом будет невероятно сложно. «Шмели» уже начали изучать рынок на предмет возможного усиления атаки в случае расставания с норвежцем. Появилась информация о том, что в сферу интересов Дортмунда входит Антони Марсьяль.

Как сообщает Sport1, «Манчестер Юнайтед» запросит за Марсьяля примерно 50-55 миллионов евро. Для «Боруссии» это слишком много, поэтому клуб переключит своё внимание на другие варианты.

Ранее СМИ сообщали о том, что следующим летом Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Антони Марсьяль Трансферы футбола - лето 2022
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