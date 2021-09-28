Дортмундская «Боруссия» понимает, что удержать Эрлинга Холанна следующим летом будет невероятно сложно. «Шмели» уже начали изучать рынок на предмет возможного усиления атаки в случае расставания с норвежцем. Появилась информация о том, что в сферу интересов Дортмунда входит Антони Марсьяль.

Как сообщает Sport1, «Манчестер Юнайтед» запросит за Марсьяля примерно 50-55 миллионов евро. Для «Боруссии» это слишком много, поэтому клуб переключит своё внимание на другие варианты.

Ранее СМИ сообщали о том, что следующим летом Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро.