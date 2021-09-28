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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии флеш-интервью перенесут в закрытые помещения – всё из-за фанатов «Арсенала»

28 Сентября 2021 • 18:10 Комментировать

В прошлое воскресенье «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона со счётом 3:1. Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту не смог дать послематчевое интервью для вещателя с первой попытки. Всё из-за болельщиков «Арсенала», которые оскорбляли португальца с трибун стадиона «Эмирейтс». Эшпириту ушёл и дал комментарий чуть позже, когда болельщики разошлись.

Как сообщает The Times, из-за этой ситуации в Англии решили снова перенести флеш-интервью в закрытые помещения. Ожидается, что изменения вступят в силу уже на ближайших выходных, когда пройдут матчи седьмого тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Нуну Эшпириту Санту
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