​В Англии флеш-интервью перенесут в закрытые помещения – всё из-за фанатов «Арсенала»

В прошлое воскресенье «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона со счётом 3:1. Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту не смог дать послематчевое интервью для вещателя с первой попытки. Всё из-за болельщиков «Арсенала», которые оскорбляли португальца с трибун стадиона «Эмирейтс». Эшпириту ушёл и дал комментарий чуть позже, когда болельщики разошлись.

Как сообщает The Times, из-за этой ситуации в Англии решили снова перенести флеш-интервью в закрытые помещения. Ожидается, что изменения вступят в силу уже на ближайших выходных, когда пройдут матчи седьмого тура Премьер-лиги.