«Барселона» интересуется полузащитником «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в «Барселоне», передаёт Fichajes. По данным источника, руководству каталонцев нравится игра бразильца и они хотят пригласить его на «Камп Ноу».

Пока неизвестно, когда в «Барселоне» попытаются оформить этот трансфер, однако на данный момент Рафинья является одной из приоритетных целей каталонцев на трансферном рынке. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Напомним, что Рафинья стал игроком «Лидса» в 2020 году, перейдя из «Ренна» за почти 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он забил три гола.