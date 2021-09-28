Марез рассказал об адаптации Грилиша в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился мнением о новичке команды Джеке Грилише. В минувшее трансферное окно полузащитник был куплен у бирмингемской «Астон Виллы» за 117 миллионов евро.

«Джек постепенно адаптируется к стилю игры «Манчестер Сити», прошло очень мало времени. Тренерский штаб ему всячески помогает, команда тоже оказывает поддержку. Грилиш выходит на поле в каждой встрече, это большой плюс. Он показывает хорошую игру и приносит пользу команде», - приводит слова алжирца пресс-служба УЕФА.

В текущем розыгрыше АПЛ 26-летний хавбек забил гол и отдал ассист в шести матчах.

Сегодня, 28 сентября, «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «ПСЖ». Начало – 22:00 мск.