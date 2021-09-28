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Премьер-лига

Ляказетт может перейти из «Арсенала» в другой лондонский клуб

28 Сентября 2021 • 09:21 Комментировать

Уход французского нападающего Александра Ляказетта из лондонского «Арсенала» неизбежен, утверждает transfermarketweb. При этом отмечается, что форвард может остаться в английской Премьер-лиге.

По данным источника, подписать 30-летнего голеадора рассчитывает другой столичный коллектив – «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы провести переговоры с игроком, контракт которого с «канонирами» истекает летом следующего года.

Ранее появилась информация об интересе испанского гранда к французу.

В нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт принял участие лишь в одном поединке. Александр защищает цвета «Арсенала» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Александр Ляказетт
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