Ляказетт может перейти из «Арсенала» в другой лондонский клуб

Уход французского нападающего Александра Ляказетта из лондонского «Арсенала» неизбежен, утверждает transfermarketweb. При этом отмечается, что форвард может остаться в английской Премьер-лиге.

По данным источника, подписать 30-летнего голеадора рассчитывает другой столичный коллектив – «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы провести переговоры с игроком, контракт которого с «канонирами» истекает летом следующего года.

Ранее появилась информация об интересе испанского гранда к французу.

В нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт принял участие лишь в одном поединке. Александр защищает цвета «Арсенала» с 2017 года.