«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Райсу в «Лидсе»

Хавбек национальной сборной Англии и «Лидса» Келвин Филлипс является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Star.

«Красные дьяволы» решили сконцентрироваться на трансфере 25-летнего игрока после неудачных переговоров с лондонским «Вест Хэмом» по Деклану Райсу.

Филлипс защищает цвета «Лидса» с лета 2015 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В новом сезоне чемпионата Англии опорник провел пять матчей и получил одну желтую карточку.