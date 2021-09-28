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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Райсу в «Лидсе»

28 Сентября 2021 • 09:14 Комментировать (1)

Хавбек национальной сборной Англии и «Лидса» Келвин Филлипс является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Star.

«Красные дьяволы» решили сконцентрироваться на трансфере 25-летнего игрока после неудачных переговоров с лондонским «Вест Хэмом» по Деклану Райсу.

Филлипс защищает цвета «Лидса» с лета 2015 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В новом сезоне чемпионата Англии опорник провел пять матчей и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Келвин Филлипс
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
28 Сентября 2021 в 10:18
На мой взгляд более функциональная версия Райса, Филлипс быстрее и цепкости ему не занимать.
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