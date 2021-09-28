Фергюсон назвал несостоявшийся трансфер «Манчестер Юнайтед», который огорчил его больше всего

Легендарный британский специалист Алекс Фергюсон рассказал, о каком несостоявшемся трансфере в стан «красных дьяволов» он жалеет больше всего.

«Отвечая на этот вопрос, в моей голове появляется лишь одна фамилия – Гаскойн. Это был невероятный футболист. Если бы он перешел в «Юнайтед», то у него сложилась бы прекрасная карьера. Не хочу сказать, что его карьера была неудачной, но на «Олд Траффорд» она точно была бы лучше», - приводит слова тренера портал Goal.com.

Гаскойн за свою карьеру поиграл в составе «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Лацио», «Эвертона» и ряда других клубов. За сборную Англии он провел 57 матчей и забил десять мячей.