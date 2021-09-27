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Премьер-лига

«Брайтон» мог возглавить Премьер-лигу, но «Кристал Пэлас» и Заха были против

27 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон
окончен

Невероятно, но факт. По итогам шестого тура на чистое первое место мог взлететь «Брайтон». Для этого ему нужно было одолеть на выезде «Кристал Пэлас». В абсолютно равной борьбе с минимумом реальных моментов едва не победила команда из Лондона. На 45-й минуте хладнокровно с 11 метров пробил Уилфрид Заха. Перед финальным свистком фавориты в этой паре все же забили, это Нил Мопе реализовал выход один на один и вырвал ничью. Гости делят второе место с рядом грандов, их соперник - 15-й.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
(1:0) Заха Уилфрид 45'    
    90' Мопе Нил (1:1)
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор   84' Миливоевич Лука   72' (Бентеке Кристиан (   72') Макартур Джеймс Айю Джордан   86' (Шлупп Джеффри (   86') Эдуар Одсонн   72' (Куйяте Шейку (   72') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл Батлэнд Джек Олисе Майкл Келли Мартин Клайн Натаниэль Матета Жан-Филипп
Санчес Роберт Даффи Шейн Данк Льюис Бёрн Дэн   46' (Альсате Стивен (   46' Модер Якуб   65') Вельтман Йоел Гросс Паскаль Лаллана Адам   28' Кукурелья Марк   77' Троссар Леандро   81' Мопе Нил Уэлбек Данни   76' (Коннолли Аарон (   76')
Запасные: Ричардс Тейлор Макаллистер Алексис Стил Джейсон Робертс Хэйдон Лемпти Тарик Марч Соломон
27 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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окончен Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
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