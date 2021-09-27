«Брайтон» мог возглавить Премьер-лигу, но «Кристал Пэлас» и Заха были против

Невероятно, но факт. По итогам шестого тура на чистое первое место мог взлететь «Брайтон». Для этого ему нужно было одолеть на выезде «Кристал Пэлас». В абсолютно равной борьбе с минимумом реальных моментов едва не победила команда из Лондона. На 45-й минуте хладнокровно с 11 метров пробил Уилфрид Заха. Перед финальным свистком фавориты в этой паре все же забили, это Нил Мопе реализовал выход один на один и вырвал ничью. Гости делят второе место с рядом грандов, их соперник - 15-й.