«Брайтон» мог возглавить Премьер-лигу, но «Кристал Пэлас» и Заха были против

Невероятно, но факт. По итогам шестого тура на чистое первое место мог взлететь «Брайтон». Для этого ему нужно было одолеть на выезде «Кристал Пэлас». В абсолютно равной борьбе с минимумом реальных моментов едва не победила команда из Лондона. На 45-й минуте хладнокровно с 11 метров пробил Уилфрид Заха. Перед финальным свистком фавориты в этой паре все же забили, это Нил Мопе реализовал выход один на один и вырвал ничью. Гости делят второе место с рядом грандов, их соперник - 15-й.
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|(1:0) Заха Уилфрид 45'
|90' Мопе Нил (1:1)
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Галлахер Конор • 84'Миливоевич Лука 72' ( Бентеке Кристиан ( 72') • Макартур Джеймс • Айю Джордан 86' ( Шлупп Джеффри ( 86') • Эдуар Одсонн 72' ( Куйяте Шейку ( 72') • Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл • Батлэнд Джек • Олисе Майкл • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Матета Жан-Филипп
Санчес Роберт • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бёрн Дэн 46' ( Альсате Стивен ( 46' • Модер Якуб 65') • Вельтман Йоел • Гросс Паскаль • Лаллана Адам • 28'Кукурелья Марк • 77'Троссар Леандро • 81'Мопе Нил • Уэлбек Данни 76' ( Коннолли Аарон ( 76')
Запасные: Ричардс Тейлор • Макаллистер Алексис • Стил Джейсон • Робертс Хэйдон • Лемпти Тарик • Марч Соломон
27 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).