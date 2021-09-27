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Премьер-лига

Лидер «Ньюкасла» уйдёт из команды не раньше лета

27 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
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02.10 17:00

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен после завершения текущего сезона должен сменить место регулярной клубной прописки.

Французский легионер «сорок» удачно начал текущий сезон, подтвердив свой высокий уровень. 24-летний футболист в шести играх Премьер-лиги отличился уже 2 голами и 3 результативными передачами.

Такая результативность Сен-Максимена заставила ведущие клубы Англии – «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» - обратить на него внимание. Правда, отпускать своего лидера руководство «Ньюкасла» не спешит и исключает его трансфер в январе. По информации Transfermarketweb, продажа француза если и случится, то не раньше лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Трансферы футбола - лето 2022 Аллан Сен-Максимен
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