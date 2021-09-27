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Премьер-лига

Гаттузо может возглавить «Ньюкасл»

27 Сентября 2021 • 17:48 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
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02.10 17:00

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо может сменить Стива Брюса на посту главного тренера «Ньюкасла», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, руководство «сорок» недовольно нынешним наставником и уже начинает искать ему замену.

Сообщается, что именно Гаттузо является главным претендентом на этот пост. Летом итальянец был близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм», однако стороны не сумели между собой договориться.

Напомним, что последним местом работы Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавлял менее двух месяцев. Под его руководством команда не сыграла ни одного официального матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Дженнаро Гаттузо
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