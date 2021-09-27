Вацке: «Слёзы наворачиваются, когда смотрю на Санчо в «МЮ»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо, который ранее выступал за немецкий клуб.

«Я очень люблю Джедона, но сейчас у меня слезы наворачиваются, когда вижу его игру. Жаль, что он так мало играет в «МЮ». Мне кажется, это всё из-за того, что не является основным игроком сборной Англии», - цитирует Вацке Goal.

Напомним, что Санчо стал игроком «МЮ» этим летом, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.