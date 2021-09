Ролик из FIFA 22 с забегом 60-летнего тренера «Ньюкасла» Стива Брюса стал очень популярным. На текущий момент видео в публикации в «Твиттере» посмотрели более 5 миллионов человек.

На видео тренер «Ньюкасла», празднуя победу своей команды, делает забег, превосходя по скорости футболистов.

Игрок «сорок» Аллан Сен-Максимен отреагировал на ситуацию, обратившись к разработчикам симулятора – компании EA Sports.

«Почему вы дали мне 91 балл скорости, а Стиву Брюсу – 99?» - пошутил футболист «Ньюкасла».

Can you explain me @EASPORTSFIFA why did you give me 91 pace and 99 pace to Steve Bruce ? https://t.co/ni6xbPtbwq