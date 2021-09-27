​Рэшфорд рассказал, когда начнёт тренировки

Форвард Маркус Рэшфорд ещё не играл за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. После Евро-2020 он перенёс операцию на плече и в последний месяц работал индивидуально. Пресс-служба «красных дьяволов» со ссылкой на слова игрока сообщает о том, что Рэшфорд вернётся к полноценным тренировкам на следующей неделе. Это означает, что нападающий сможет сыграть за манкунианцев после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один зачётный балл.

На этой неделе «МЮ» сыграет против «Вильярреала» (ЛЧ) и «Эвертона» (АПЛ).