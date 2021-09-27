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Премьер-лига

«Вест Хэм» готов отпустить Райса за более чем 100 млн евро

27 Сентября 2021 • 14:20 Комментировать
Вест Хэм
...
Брентфорд
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03.10 16:00

«Вест Хэм» определился с суммой, за которую готов отпустить полузащитника Деклана Райса, передаёт Football Insider. По данным источника, «молотобойцы» намерены потребовать за трансфер англичанина 90 млн фунтов (около 105 млн евро).

Сообщается, что главными претендентами на Райса являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист тоже хочет сменить команду, так как намерен бороться за самые высокие места.

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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