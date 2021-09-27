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Премьер-лига

«Лестер» нашёл замену Тилемансу в Серии А

27 Сентября 2021 • 09:45 Комментировать

Римский «Лацио» может расстаться с испанским хавбеком Луисом Альберто, рапортует Fichajes. 28-летний футболист имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Интерес к Луису проявляет руководство «Лестера».

«Лисы» рассматривают кандидатуру Альберто в качестве альтернативы Юри Тилемансу или Джеймсу Мэддисону, которые могут в скором будущем покинуть команду. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс уже одобрил потенциальный трансфер.

Испанец защищает цвета римского коллектива на протяжении пяти лет. Его контракт истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник забил гол и сделал три ассиста в шести поединках.

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Лестер Луис Альберто
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