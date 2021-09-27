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«Челси» предложит 120 млн евро за защитника «Ювентуса»

27 Сентября 2021 • 09:32 Комментировать (1)

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс же Лихт стал приоритетной трансферной целью лондонского «Челси», об этом сообщают журналисты AS.

Согласно данным источника, «пенсионеры» готовят солидное предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Владельцы клуба готовы выделить на приобретение Маттайса 120 миллионов евро.

Напомним, что «старая синьора» приобрела голландца у амстердамского «Аякса» за 75 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

В новом сезоне чемпионата Италии де Лихт поучаствовал в пяти матчах, отметившись одним взятием ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Spirit
27 Сентября 2021 в 10:43
Кто в защите тогда играть будет у Юве?
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