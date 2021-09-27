Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Бернарду Силвы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно будущего португальского полузащитника Бернарду Силвы.

«Силва – прекрасный футболист. Если же он сам пожелает сменить команду, то я могу сказать, что его новому клубу очень повезет. Они усилятся одним из лучших хавбеков мира», - приводятся слова испанского тренера в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

27-летний полузащитник выступает за английский клуб с 2017 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

Силва отметился одним голом в пяти встречах чемпионата Англии нынешнего сезона.