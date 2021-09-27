Назван топ-клуб АПЛ, в который хотел перейти Вернер до сделки с «Челси»

Немецкий форвард Тимо Вернер, который играет за лондонский «Челси», мог перебраться в другой английский коллектив. Об этом рапортует портал Goal.com.

До перехода в стан «пенсионеров» нападающий рассматривал вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед». Тимо обсудил это со своим агентом, однако сделка не состоялась, поскольку «красные дьяволы» не захотели бороться за игрока. В итоге Вернер принял предложение «Челси», подписав с лондонцами пятилетнее соглашение.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 25-летний нападающий провел пять поединков, отметившись лишь одной голевой передачей.