«Реал» готовит предложение по защитнику «Лестера»

Турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, выступающий в английской Премьер-лиге за «Лестер», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом сообщает портал Goal.com.

По данным журналистов, руководство мадридского «Реала» планирует сделать предложение по покупке игрока в зимнее трансферное окно. В свою очередь «лисы» готовы расстаться с Сеюнджю, если за него заплатят 45 миллионов евро.

25-летний футболист выступает за «Лестер» с августа 2018 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Чаглар провел шесть поединков и получил желтую карточку.