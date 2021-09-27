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Премьер-лига

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «РБ Лейпцига»

27 Сентября 2021 • 08:15 Комментировать

Хавбек «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщают журналисты Fichajes.

В услугах 23-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити». Руководство «горожан» осталось под впечатлением от игры полузащитника в очном матче команд в Лиге чемпионов. В той встрече Кристофер отметился тремя забитыми мячами.

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми поединках, отметившись шестью голами и тремя голевыми передачами. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Нкунку составляет 43 миллиона евро, а его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристофер Нкунку
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