«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «РБ Лейпцига»

Хавбек «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщают журналисты Fichajes.

В услугах 23-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити». Руководство «горожан» осталось под впечатлением от игры полузащитника в очном матче команд в Лиге чемпионов. В той встрече Кристофер отметился тремя забитыми мячами.

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми поединках, отметившись шестью голами и тремя голевыми передачами. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Нкунку составляет 43 миллиона евро, а его контракт рассчитан до лета 2024 года.