Рауль Хименес отличился первым голом после жуткой травмы головы

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес принёс своей команде победу 1:0 в отчётном туре английской Премьер-лиги в матче против «Саутгемптона».

Мексиканский форвард «волков» забил впервые после полученной осенью прошлого года травмы черепа. Напомним, что тогда футболист неудачно столкнулся с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.

Матч с «Саутгемптоном» - уже шестой для Рауля Хименеса в текущем чемпионате Англии. Благодаря победе «Вулверхэмптон» поднялся в таблице АПЛ на 13-е место.

Ранее Бруну Лаге прокомментировал путь, который проделал 30-летний мексиканец на пути к возвращению на поле.