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Премьер-лига

Рауль Хименес отличился первым голом после жуткой травмы головы

26 Сентября 2021 • 19:41 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Вулверхэмптон
окончен

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес принёс своей команде победу 1:0 в отчётном туре английской Премьер-лиги в матче против «Саутгемптона».

Мексиканский форвард «волков» забил впервые после полученной осенью прошлого года травмы черепа. Напомним, что тогда футболист неудачно столкнулся с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.

Матч с «Саутгемптоном» - уже шестой для Рауля Хименеса в текущем чемпионате Англии. Благодаря победе «Вулверхэмптон» поднялся в таблице АПЛ на 13-е место.

Ранее Бруну Лаге прокомментировал путь, который проделал 30-летний мексиканец на пути к возвращению на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вулверхэмптон Апл Рауль Хименес
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окончен Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон
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