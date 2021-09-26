​Фергюсон о возвращении Роналду: «Пришёл, увидел, победил»

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» был опубликован комментарий сэра Алекса Фергюсона о Криштиану Роналду. Среди прочего, известный шотландский тренер оценил возвращение португальца на «Олд Траффорд». В первой игре за «МЮ» спустя 12 лет Роналду оформил дубль в игре против «Ньюкасла».

«Это фантастика. Вы видели в ту субботу, что это было похоже на вхождение Цезаря в Рим после победы. Пришёл, увидел, победил. Это было фантастически», - высказался Фергюсон.

В четырёх матчах за «Манчестер Юнайтед» после своего возвращения Криштиану Роналду записал на свой счёт четыре гола.