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​Фергюсон о возвращении Роналду: «Пришёл, увидел, победил»

26 Сентября 2021 • 15:36 Комментировать

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» был опубликован комментарий сэра Алекса Фергюсона о Криштиану Роналду. Среди прочего, известный шотландский тренер оценил возвращение португальца на «Олд Траффорд». В первой игре за «МЮ» спустя 12 лет Роналду оформил дубль в игре против «Ньюкасла».

«Это фантастика. Вы видели в ту субботу, что это было похоже на вхождение Цезаря в Рим после победы. Пришёл, увидел, победил. Это было фантастически», - высказался Фергюсон.

В четырёх матчах за «Манчестер Юнайтед» после своего возвращения Криштиану Роналду записал на свой счёт четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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