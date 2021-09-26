«Ливерпуль» выделит 35 млн евро на трансфер вингера «Вест Хэма»

Вингер лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн является одной из трансферных целей «Ливерпуля». Согласно информации Goal.com, руководство мерсисайдского клуба готово выделить на приобретение 24-летнего футболиста 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Джаррода лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп.

Атакующий полузащитник перебрался в стан «молотобойцев» в прошлом году. Лондонцы купили игрока у «Халл Сити» за 21 миллион евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джаррод провел шесть поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.