В АПЛ появился претендент на Эдена Азара

Бельгийский полузащитник Эден Азар, так и не сумевший заиграть в мадридском «Реале», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Todofichajes.com.

В услугах 30-летнего хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Боссы «канониров» рассматривают как вариант аренды, так и полноценного трансфера игрока.

Трансферная цена Эдена составляет 40 миллионов евро. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании бельгийский футболист провел пять поединков, в которых сделал голевую передачу и получил желтую карточку.