У «Реала» появился серьёзный конкурент в борьбе за Мбаппе

У мадридского «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По данным инсайдеров Иана Макгарри и Данкана Каслса, подписать 22-летнего футболиста намерен «Манчестер Сити».
Журналисты отмечают, что владельцы «горожан» готовы выделить солидные деньги на приобретение французского форварда.
Действующий трудовой договор Килиана с парижским грандом истекает летом следующего года. Главным претендентом на игрока считается «Реал», однако «Манчестер Сити» попытается переманить француза.
Мбаппе успешно начал новый сезон. Нападающий принял участие в семи матчах Лиги 1, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.