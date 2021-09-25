«Челси» сделал выбор между де Лихтом и Кунде

Лондонский «Челси» определился с приоритетной целью для усиления оборонительной линии команды. По данным The Star, «пенсионеры» намерены оформить трансфер голландского защитника Маттайса де Лихта, выступающего в Италии за туринский «Ювентус».

Источник отмечает, что лондонцы решили отказаться от борьбы за защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы полностью сконцентрироваться на подписании игрока «старой синьоры».

По оценке экспертов портала Transfermakt, стоимость Маттайса составляет 75 миллионов евро. Его трудовое соглашение с итальянским грандом истекает летом 2024 года.