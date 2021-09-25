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«Челси» сделал выбор между де Лихтом и Кунде

25 Сентября 2021 • 09:21 Комментировать (4)

Лондонский «Челси» определился с приоритетной целью для усиления оборонительной линии команды. По данным The Star, «пенсионеры» намерены оформить трансфер голландского защитника Маттайса де Лихта, выступающего в Италии за туринский «Ювентус».

Источник отмечает, что лондонцы решили отказаться от борьбы за защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы полностью сконцентрироваться на подписании игрока «старой синьоры».

По оценке экспертов портала Transfermakt, стоимость Маттайса составляет 75 миллионов евро. Его трудовое соглашение с итальянским грандом истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маттайс де Лихт Жюль Кунде
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 11:43
Де Лигта не отпустят а вот условного Кунде слегкостью за 60-70 лямов можно купить...
Ale10JUFC
25 Сентября 2021 в 10:03
Де Лихт переходил почти за 85 млн, 75 на трансфер маркете = 125 в реальной жизни. Ну честно говоря продав Де Лихта даже за 125 млн Ювентус не восполнит за эти деньги игровые потери. Потому как с уходом Де Лихта Юве вынужден будет купить как минимум 2 центральных защитников так как для Кьеллини это тоже последний сезон да и Боннучи не тот уже и быть примой в защите не сможет, поэтому продажа следующим летом будет нецелесообразна.
Platinum9
25 Сентября 2021 в 10:30
А типо если не продаст, то никого покупать не нужно будет, такая логика ?
Ale10JUFC
25 Сентября 2021 в 13:15
Нет логика в том ,что если продать Де Лихта то в центре обороны не будет игрока вокруг которого можно будет выстроить игру , и поэтому продавать игрока который может стать центральной осью будущей команды на ряду с Локателли , Кьезой и т д не имеет смысла, и заменить его придется покупкой сразу 2 центральных защитников по опыту, потенциалу и уровню игры приближенных к голландцу а на это потребуется сумма не меньше 150 млн , которые тратить Юве точно не будет , тем более на защитника. А если голландец остается , то к нему в пару можно подобрать молодого и перспективного игрока неопытность которого будет нивелироваться игрой Де Лихта либо же возвращать кого то из пары Демираль /Драгушин. Я лично был бы рад покупке и до сих пор не понимаю почему Юве не обратил свое внимание на Вестергора , который уже на протяжение 2-3 лет играет вполне стабильно неплохо, антропометрические данные для центрального защитника прекрасные + к этому отличная левая нога с умением пасовать на 30 -40 метров и вполне для защитника хорошая техника и скорость. Ну или топ трансфер (как уже говорил Кьеллини)-Аканжи, но возможно ли это,?
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