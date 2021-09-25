«Арсенал» предлагал почти 40 млн евро за полузащитника «Реала»

Испанский хавбек Марко Асенсио, правами на которого владеет мадридский «Реал», мог переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Согласно данным Cadena Ser, заинтересованность в услугах полузащитника проявлял лондонский «Арсенал». Боссы «канониров» предлагали за игрока 39 миллионов евро, однако «королевский» клуб ответил отказом.

Ранее в СМИ появились слухи о желании Асенсио сменить команду. Футболиста не устраивает роль резервиста. Марко хочет в январе перейти в клуб, который гарантирует ему стабильную игровую практику.

Стоит отметить, что в недавнем матче «Реала» против «Мальорки» (6:1) полузащитник отметился тремя забитыми мячами.