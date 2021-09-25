Сульшер спрогнозировал, до скольки лет будет играть Роналду

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением относительно карьеры звездного нападающего Криштиану Роналду, вернувшегося на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

«Долго ли КриРо сможет выступать на профессиональном уровне? Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. Я вижу, как он следит за собой, как тренируется. Роналду по-прежнему является одним из самых быстрых футболистов мира. Меня полностью устраивает его нынешняя форма», - цитирует норвежского тренера Sky Sports.

36-летний бомбардир подписал с «красными дьяволами» контракт по схеме «2+1». Криштиану принял участие в трех матчах за манкунианцев, отметившись тремя голами.