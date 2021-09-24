Клопп приятно удивлён организацией в «Бренфорде»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем сопернике своей команды в АПЛ – «Брентфорде».

Ещё в прошлом сезоне подопечные Томаса Франка выступали во втором по силе английском дивизионе – Чемпионшипе, а сейчас идут в середине турнирной таблицы АПЛ с 8 баллами после 5 игр.

«Их команда демонстрирует невероятный футбол. Организация в «Брентфорде» на запредельном уровне. Все они проделали колоссальную работу.

«Брентфорд» доказывает, что даже с незначительными финансами можно построить нечто особенное. Видел празднование их победы над «Арсеналом». Для них это многое значило», - приводит слова Клоппа BBC.