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Бенитес анонсировал зимнее усиление состава

24 Сентября 2021 • 20:07 Комментировать
Эвертон
...
Норвич
1.62 3.80 6.00
Через 18 ч. 56 мин.

Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес порадовал ливерпульских фанатов, заявив о намерениях клуба выйти на трансферный рынок в январе.

«Вчера у меня состоялась беседа с владельцем клуба Фархадом Мошири. Нам нужно было удостовериться, что дела движутся в правильном направлении. Он предоставил мне информацию, что «Эвертон» готов выйти на рынок в январе», - приводит слова Рафаэля Бенитеса издание Goal.

Напомним, что на днях «ириски» избавились от Хамеса Родригеса, продав высокооплачиваемого колумбийца «Аль-Райяну» за 8 миллионов евро.

По слухам, мерсисайдцы заинтересованы в приглашении хава «Ювентуса» Аарона Рэмзи.

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Рафаэль Бенитес Эвертон трансферы футбола - зима 2022
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