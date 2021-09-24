Бенитес анонсировал зимнее усиление состава

Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес порадовал ливерпульских фанатов, заявив о намерениях клуба выйти на трансферный рынок в январе.

«Вчера у меня состоялась беседа с владельцем клуба Фархадом Мошири. Нам нужно было удостовериться, что дела движутся в правильном направлении. Он предоставил мне информацию, что «Эвертон» готов выйти на рынок в январе», - приводит слова Рафаэля Бенитеса издание Goal.

Напомним, что на днях «ириски» избавились от Хамеса Родригеса, продав высокооплачиваемого колумбийца «Аль-Райяну» за 8 миллионов евро.

По слухам, мерсисайдцы заинтересованы в приглашении хава «Ювентуса» Аарона Рэмзи.