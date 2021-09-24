​В Англии спустя 36 лет могут снять запрет на распитие алкоголя на стадионах

В Англии могут снять запрет на распитие алкогольных напитков на трибунах стадионов. Об этом на своих страницах сообщает The Times. Запрет на алкоголь на стадионах в Англии был введён в далёком 1985 году в рамках борьбы с хулиганством во время спортивных мероприятий.

Отмечается, что депутат Трейси Крауч завершила независимое изучение этого вопроса и будет продвигать пилотный проект. Для начала в тестовом режиме фанатам могут разрешить употреблять алкоголь на матчах более низких дивизионов.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Англии начнёт работу пилотный проект со стоячими местами на стадионах.