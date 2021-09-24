Эмерсон назвал причину ухода из «Челси»

Защитник Эмерсон, перешедший в летнее трансферное окно из лондонского «Челси» в «Лион», рассказал о причинах смены клубной прописки.

«Почему я решил уйти из «Челcи»? Все просто, в Лондоне я не получал игровой практики. Чтобы вызываться в сборную Италии, мне нужно быть футболистом основного состава. «Лион» сделал мне хорошее предложение, и я ответил согласием. Сейчас могу сказать, что все сделал правильно», - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

27-летний защитник подписал с французским клубом арендный договор, который рассчитан до лета следующего года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Эмерсон забил один гол в пяти матчах.