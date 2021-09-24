Очередной клуб АПЛ заявил об интересе к Ремзи

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи может покинуть туринский «Ювентус» и перебраться в английскую Премьер-лигу. Согласно информации портала Goal.com, заинтересованность в трансфере 30-летнего игрока проявляет «Эвертон».

По данным источника, руководство мерсисайдского клуба рассматривает Ремзи в качестве альтернативы колумбийцу Хамесу Родригесу, перебравшемуся в катарский «Аль-Райян».

Аарон выступает за «старую синьору» с лета 2019 года. Действующий контракт валлийца с итальянским грандом рассчитан до середины 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Ремзи со стороны «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».