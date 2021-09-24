«Ливерпуль» интересуется Боуэном

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в «Ливерпуле», передаёт Liverpool Echo. По данным источника, в трансфере англичанина заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп, который является поклонником футболиста.

В «Ливерпуле» высоко оценивают атакующие способности Боуэна, а также его умение прессинговать. Сообщается, что «красные» уже проявляли интерес к игроку в прошлом, однако тогда до конкретных действий дело не дошло.

Напомним, что Боуэн стал игроком «Вест Хэма» в 2020 году, перейдя из «Халл Сити» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.