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Премьер-лига

«Ливерпуль» интересуется Боуэном

24 Сентября 2021 • 08:53 Комментировать
Лидс
...
Вест Хэм
25.09 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в «Ливерпуле», передаёт Liverpool Echo. По данным источника, в трансфере англичанина заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп, который является поклонником футболиста.

В «Ливерпуле» высоко оценивают атакующие способности Боуэна, а также его умение прессинговать. Сообщается, что «красные» уже проявляли интерес к игроку в прошлом, однако тогда до конкретных действий дело не дошло.

Напомним, что Боуэн стал игроком «Вест Хэма» в 2020 году, перейдя из «Халл Сити» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Джаррод Боуэн
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