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Премьер-лига

Вингер «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов ведущих клубов АПЛ слухи

23 Сентября 2021 • 22:58 Комментировать
Лидс
...
Вест Хэм
25.09 17:00

Вингер «Лидса» Рафинья Диас обратил на себя внимание ведущих английских команд, а именно «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже проявляли интерес к бразильцу прошлой весной, но до конкретного предложения дело так и не дошло.

Теперь же руководство обеих команд намерено связаться с боссами «Лидса», чтобы договориться о полноценном трансфере игрока следующим летом. Отмечается, что сам Рафинья готов пойти на повышение, а также заполучить более выгодные условия личного контракта, свидетельствует издание Daily Express.

Уточним, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рафинья Диас
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