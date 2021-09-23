Вингер «Лидса» Рафинья Диас обратил на себя внимание ведущих английских команд, а именно «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже проявляли интерес к бразильцу прошлой весной, но до конкретного предложения дело так и не дошло.

Теперь же руководство обеих команд намерено связаться с боссами «Лидса», чтобы договориться о полноценном трансфере игрока следующим летом. Отмечается, что сам Рафинья готов пойти на повышение, а также заполучить более выгодные условия личного контракта, свидетельствует издание Daily Express.

Уточним, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.