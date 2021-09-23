Уилшер: «Дайте мне шанс!»

Английский полузащитник Джек Уилшер в отчаянии из-за отсутствия у него предложений по трудоустройству.

29-летний футболист не согласен с бытующим в широких массах мнением о том, что он является склонным к травмам игроком.

«Я думаю, уже устоялось определённое мнение обо мне как об игроке, которого вечно преследуют повреждения. Но с даты начала локдауна я не получил ни одной травмы. Дайте мне шанс, и я смогу подтвердить, что нахожусь в хорошей форме!» - приводит слова Уилшера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Микель Артета готов допустить Уилшера к тренировкам с «Арсеналом».