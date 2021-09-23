«Эвертон» может подписать Орье

«Эвертон» может подписать защитника Сержа Орье, который сейчас находится без клуба, передаёт Liverpool Echo. По данным источника, «ириски» могут в ближайшее время сделать предложение футболисту.

Сообщается, что главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хочет усилить защитную линию команды. Кроме этого, в клубе высоко ценят опыт выступлений защитника в Премьер-лиге.

Напомним, что последним клубом Орье был «Тоттенхэм». В составе «шпор» он выступал с 2017 по 2021 год. За это время он сыграл 110 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.