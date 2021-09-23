«Челси» хочет удержать Рюдигера улучшенным контрактом

Защитник Антонио Рюдигер может остаться в лондонском «Челси», несмотря на слухи об интересе со стороны других европейских топ-клубов.

Как сообщает Sport1, боссы «пенсионеров» готовы предложить немецкому футболисту новый трудовой договор на улучшенных условиях. «Челси» планирует поднять зарплату игроку до 8,5 миллиона евро в год.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Интерес к Рюдигеру проявляют мюнхенская «Бавария», лондонский «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус».

В текущем розыгрыше АПЛ Антонио провел пять матчей и забил один гол.