«Барселона» хотела подписать игрока «Манчестер Сити», но получила отказ

Вингер сборной Испании и «Манчестер Сити» Ферран Торрес мог сменить клубную прописку прошлым летом. В подписании 21-летнего полузащитника была заинтересована каталонская «Барселона», утверждает Diario Sport.

«Сине-гранатовые», несмотря на проблемы с финансами, хотели оформить аренду игрока с правом последующего выкупа. Однако руководство «горожан» приняло решение отказаться от такого предложения.

В новом розыгрыше английской Премьер-лиги Ферран принял участие в четырех поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до 2025 года.