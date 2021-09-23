«Манчестер Сити» нацелился на форварда сборной Испании

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль, выступающий на клубном уровне за «Реал Сосьедад», может перебраться на Туманный Альбион.

По данным Teamtalk, заинтересованность в трансфере 24-летнего футболиста проявляет «Манчестер Сити». На подписании своего соотечественника лично настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Трудовое соглашение Оярсабаля с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2024 года. Клаузула, прописанная в его контракте, равняется 75 миллионам евро.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл пять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.