Ляказетт может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги

Нападающий Александр Ляказетт, который решил уйти из лондонского «Арсенала», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно сведениям портала Goal.com, заинтересованность в услугах французского голеадора проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» готовы подписать игрока по сниженной цене в зимнее трансферное окно. Контракт Ляказетта с «канонирами» истекает летом следующего года. Француз отказался продлевать сотрудничество.

30-летний форвард защищает цвета лондонского коллектив с 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Ляказетта составляет 28 миллионов евро.