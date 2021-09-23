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Варан: «Хочу, чтобы Погба остался в «Манчестер Юнайтед»

23 Сентября 2021 • 11:16 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, перебравшийся на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно, высказался относительно будущего своего соотечественника Поля Погба.

«Конечно, окончательное решение за Полем. Однако мне хотелось бы, чтобы он остался с нами. Погба – великолепный футболист, я хотел бы играть с ним в дальнейшем», - цитирует защитника таблоид The Sun.

Действующее трудовое соглашение 28-летнего полузащитника с манкунианцами рассчитано до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что подписать футболиста хотят «ПСЖ» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Поль Погба
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