Шервуд: «В будущем Роналду может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что португалец Криштиану Роналду может остаться в «Манчестер Юнайтед» после завершения игровой карьеры.

«Не стану исключать, что после окончания контракта КриРо завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «красных дьяволов». Он даже способен быть играющим тренером.

Вы только посмотрите, как Криштиану ведет себя на скамейке. Он что-то выкрикивает своим партнерам, подсказывает им. Думаю, он может в будущем стать наставником «МЮ», - передает слова специалиста Caught Offside.

36-летний голеадор вернулся на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно. Стороны заключили контракт по схеме «2+1».