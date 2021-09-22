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Премьер-лига

Роналду доказал делом, что он сильнее Месси

22 Сентября 2021 • 23:08 Комментировать (4)

Криштиану Роналду и Лионель Месси этим летом сменили прописку. Португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», а аргентинец выбрал «ПСЖ». И пока что всё складывается исключительно в пользу КриРо.

Французский чемпионат ещё несколько лет назад в интернете прозвали фермерской лигой. Во многом это связано с тем, что кроме «ПСЖ» там нет топ-клубов. Да, мы знаем, что в том году чемпионом сенсационно стал «Лилль», но разве кто-то всерьёз воспринимает эту команду?

Другое дело – АПЛ. Тут добрая половина команд с именем, а уж топ-клубов штук пять-шесть точно наберется. Когда ещё ходили слухи о том, что Месси может перейти в «Манчестер Сити», скептики отмечали, что в Англии конкуренция выше, и Лео может её испугаться. О Криштиану такого никто ни говорил. Этот парень всегда доказывал, что ему неважно за кого и где играть – он везде проявит себя.

Что мы имеем в сухом остатке после трех матчей. Роналду – 3 матча, 4 гола, 15 ударов по воротам. Месси – 3 матча, 0 голов, 0 передач, 7 ударов по воротам. Статистика красноречивая.

Роналду не потребовалось времени на раскачку, он вернулся и снова начал править. Криштиану играючи забивает как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов, в то время как Лео мучается в нападении и уже успел поругаться с Маурисио Почеттино. Видите ли, Месси оказался недоволен тем, что аргентинский тренер посмел его заменить в матче с «Лионом».

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Понятно, что объективно судить о том, кто и как провел свой сезон можно будет только к весне, но уже сейчас понятно, насколько велика разница в умении адаптироваться к трудным условиям. Роналду неважно, что происходит вокруг, он приходит в команду и делает результат. Здесь и сейчас. На Месси же постоянно давят какие-то внешние факторы. То он не набрал форму, то у него была неподходящая позиция на поле, то он просто встал не с той ноги. На сегодняшний день в атакующем трио «ПСЖ» Месси выглядит куда слабее Неймара и Мбаппе, которые научились понимать друг друга с полуслова.

Embed from Getty Images

Мы никогда не видели Месси в каком-то другом клубе, и, кажется аргентинцу потребуется ещё немало времени, чтобы он по-настоящему адаптировался к новому чемпионату. Пока что аргентинец явно не понимает, как ему вести себя на поле в окружении новых партнёров и новых команд.

Что же касается Роналду, то Криштиану определенно сделал правильный вывод, что вернулся в «Манчестер Юнайтед». Здесь он сделал себя имя, здесь его любили, даже когда он выступал за «Реал» и «Ювентус», здесь он нужен прямо сейчас. С приходом Роналду шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Премьер-лиге резко возросли, а что с шансами «ПСЖ» на Лигу чемпионов с Месси? Пока что очень сложно что-то предсказывать.

А как вы считаете, кто проведет более сильный сезон – Роналду или Месси?

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
22 Сентября 2021 в 23:41
ай меци по ночам плачеца в подушку причитая - и на кой я покинул ридну котолунь.. нада было за бесплацно отдаца.. таперича гелевый мине обскачец.. нада посоветоваца с картофельным алексом - он ужо не один фунт картохи с солью опреходовал.. у нево мешков этих в погребе заготовлено больше чем у мине липовых зм.. он знаец.. )))
Стэтхэм на минималках
22 Сентября 2021 в 23:22
Ща Месси высосет на три замка и забьет гол
Id152079006
22 Сентября 2021 в 23:18
Всё по делу!
Милка
22 Сентября 2021 в 23:17
Алекс1972,а ну быстро высунул свою голову из петли
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