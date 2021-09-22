Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Премьер-лига

​Мама Роналду: «Мой внук уже в 2017 году был выше, чем Месси»

22 Сентября 2021 • 19:45 Комментировать (3)

Мама Криштиану Роналду по имени Долореш в интервью для подкаста ADN de Leao рассказала о забавной истории, которая произошла во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году.

«Я была с Криштиану-младшим и сказала ему: «Это Месси». Он ответил: «Это не Месси, этот человек слишком маленький». Затем Криштиану призвал своего сына поздороваться с Лионелем.

Месси – очень хороший человек. Мой внук уже тогда был выше него. Это было очень весело», - рассказала Долореш.

В 2017 году «Золотой мяч» завоевал Криштиану Роналду. Лионель Месси в голосовании занял второе место, а тройку замкнул Неймар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Долореш Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Сентября 2021 в 20:10
Токмо внучок или сынок? Непоняточки одни))))
Crocodile
22 Сентября 2021 в 19:56
выше бацьки тока картоха.
potato above all.
а шо касаецца мамы Роналдо, дык ишшо хорошо шо хиханц мысли шпуньтик не почеломкал младшего.
Alex1972
22 Сентября 2021 в 19:51
Выше Месси только вселенский эгоизм гелевого.... Это недостижимые высоты... Мама тоже постаралась в этом плане... Ждем, что скажет сеструха.... Ван Дейк помнит.... А-ха-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
20:40 · Англия. Премьер-лига
Парлор: «Салах более важный футболист для «Ливерпуля», чем Роналду для «Манчестер Юнайтед»
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Мама Роналду: «Мой внук уже в 2017 году был выше, чем Месси» 3
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Хамес Родригес перешёл в катарский клуб официально
18:26 · Англия. Премьер-лига
Мама Роналду рассказала о словах игрока перед возвращением в «Манчестер Юнайтед»
17:56 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ начнут тестировать стоячие места
17:24 · Англия. Кубок лиги
​Комментатор на «Матч Премьер» грубо ошибся в прямом эфире
16:33 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли 12 очков – команда Руни опустилась на дно таблицы
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Может, однажды большие боссы объяснят мне, почему в Англии нет правила пяти замен» 1
14:01 · Англия. Премьер-лига
Катарский «Аль-Райян» анонсировал переход Хамеса 1
13:04 · Англия. Премьер-лига
Кушчак: «Роналду может вывести «МЮ» на новый уровень»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Нуну: «Кейн – часть «Тоттенхэма», слухи о переходе в «Манчестер Сити» остались в прошлом»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» следят за Асенсио 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
Варан - о Роналду: «Пусть лучше он играет за нас, чем против»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо - о новичке «Манчестер Сити» 18-летнем Каики: «Он сможет стать важным футболистом в команде»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Боруссии» по поводу трансфера воспитанника
Все новости
Рекомендуем