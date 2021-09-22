​Мама Роналду: «Мой внук уже в 2017 году был выше, чем Месси»

Мама Криштиану Роналду по имени Долореш в интервью для подкаста ADN de Leao рассказала о забавной истории, которая произошла во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году.

«Я была с Криштиану-младшим и сказала ему: «Это Месси». Он ответил: «Это не Месси, этот человек слишком маленький». Затем Криштиану призвал своего сына поздороваться с Лионелем.

Месси – очень хороший человек. Мой внук уже тогда был выше него. Это было очень весело», - рассказала Долореш.

В 2017 году «Золотой мяч» завоевал Криштиану Роналду. Лионель Месси в голосовании занял второе место, а тройку замкнул Неймар.