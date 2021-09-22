Катарский клуб «Аль-Райян» официально подтвердил переход в свои ряды известного колумбийского атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. 30-летний футболист перебрался в «Аль-Райян» из английского «Эвертона».

Финансовые условия сделки в настоящий момент неизвестны. Даже на авторитетном портале transfermarkt нет никакой информации на этот счёт.

Хамес Родригес в этом сезоне ни разу не сыграл за «Эвертон». На колумбийца не стал рассчитывать новый главный тренер мерсисайдской команды Рафаэль Бенитес.

Добавим, что Хамес Родригес выступал в Европе с лета 2010 года.